З'явилася реакції Росії на ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт Володимира Путіна. У МЗС країни-терористки вже заворушилися.

Зліпити до купи два слова спромоглася Марія Захарова – речниця МЗС Росії. Вона заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду для країни-терористки не має жодного значення.

Зверніть увагу Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Захарова так розійшлася, що назвала рішення "нікчемним", а ордер – "рецептом на арешт". Також речниця МЗС країни-терористки додала: Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Водночас уникнути відповідальності Путіну та Росії не вдасться. В Офісі Генпрокурора заявили, що відтепер бункерний дід має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей. Зокрема, тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, якщо він там опиниться.

Також МКС видав ордери на арешт Марії Олексіївни Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини.

Відповідно до документів, Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, мовиться про незаконну депортацію та переміщення дітей із окупованих територій України до Росії.

Реакція Офісу Президента

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – зауважив, що рішення МКС – це тільки початок. Україна системно співпрацює з ним. Єрмак наголосив: тепер Путіна та Львову-Бєлову заарештують на території країн, які ратифікували Римський статут.

Палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі видала ордер на арешт Путіна. Це тільки початок. Це означає, що вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут. Хочу нагадати, що Україна системно співпрацює з МКС,

– наголосив глава Офісу Президента.

Єрмак наголосив, що у провадженнях, які розслідують в Україні, зафіксували понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Водночас реальні цифри можуть бути набагато більшими. Наразі Україні вдалося повернути 308 дітей. Робота триває.