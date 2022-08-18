"Моя бабуся застрягла": перші кадри порятунку людей з гуртожитка на Салтівці

російські загарбники цинічно вдарили по гуртожитку на харківській Салтівці. У мережі показали перші кадри порятунку людей.

Відповідну кадри опублікував начальник пресслужби у патрульної поліції Харківської області. На жаль, внаслідок атаки росіян загинули та постраждали люди.

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У мережі показали перші кадри з порятунку людей на Салтівці

На опублікованих поліцією кадрах від початку чутно крики людей, які просять про допомогу або переживають за своїх рідних.

На початку відео жінка у розпачі кричить, що під завалами застрягла її бабуся.

Бабусю! Моя бабуся застрягла!

– казала жінка.

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(Важливо! Не радимо переглядати відео вразливим людям та дітям!)

Трагедія у харківській Салтівці: основне

російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли Харків. Директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол розповів, що вороги випустили по Салтівському району крилату ракету "Калібр".

Вдарили по гуртожитку, в якому жили понад 30 людей, зокрема – діти та пенсіонери.

Радниця глави Харківської ОВА Наталя Попова повідомила, що серед жителів знищеного гуртожитку на Салтівці були люди із вадами слуху. Їх доправили до лікарні, а деяким надали допомогу на місці.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки загинуло 7 людей, ще 17 –поранені.

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