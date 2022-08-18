"Моя бабуся застрягла": перші кадри порятунку людей з гуртожитка на Салтівці

18 серпня 2022 , 01:04
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Джерело:

Дмитро Гайдук

російські загарбники цинічно вдарили по гуртожитку на харківській Салтівці. У мережі показали перші кадри порятунку людей.

Відповідну кадри опублікував начальник пресслужби у патрульної поліції Харківської області. На жаль, внаслідок атаки росіян загинули та постраждали люди

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У мережі показали перші кадри з порятунку людей на Салтівці 

На опублікованих поліцією кадрах від початку чутно крики людей, які просять про допомогу або переживають за своїх рідних. 

На початку відео жінка у розпачі кричить, що під завалами застрягла її бабуся. 

Бабусю! Моя бабуся застрягла!
– казала жінка.  

Перші кадри після атаки по гуртожику на харківській Салтівці: дивіться відео 18+
(Важливо! Не радимо переглядати відео вразливим людям та дітям!)

 

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Автор: Діана Квасневська