З’явились фото потяга, який зійшов з рейок під Києвом

У Київській області на дільниці Васильків – Боярка 10 липня потяг зійшов з рейок. У мережі опублікували фото з місця події.

На світлинах видно вагони товарного потягу, які нахилились над рейсами. Навколо стоять люди. До слова, попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

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Крім того, повідомили, що у Мотовилівці обірвалась контактна лінія. У результаті стовп впав на потяг.

Детальніше про аварію з потягом

Інцидент стався вранці. Попри те, що обійшлось без постраждалих, низці потягів довелось затриматись. Зокрема, із запізненням курсували 13 рейсів.

У той час фахівці працювали над відновленням повноцінного руху.

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