З’явилися криптогаманці для пожертв на потреби армії: реквізити

1 березня 2022 , 12:43
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Джерело:

Верховна Рада України

Кіберполіція створила криптогаманці для збору коштів на потреби боротьби з агресором. Зібрана криптовалюта піде на підтримку Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС.

Відповідна інформація зявилася у телеграм-каналі Верховної Ради. Розповідаємо, як перерахувати кошти. 

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Реквізити криптогаманців 

Перерахувати кошти можна за реквізитами криптогаманців: 

  • Ethereum – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80
  • Bitcoin – bc1qdcg86r4rcgf9s6y9nxtyl80xxz62sunw9nevzr
  • TRX – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
  • USDT – TMoeioXTNK1xowtuXFQxnFnf5ZLEJmu7y7
  • BNB – 0x76136B4d578Df727B132053d9a392eeF202F9a80

Нагадаємо, раніше в Україні створили IT-армію. Долучитися до віртуальних військ можна за посиланням


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Автор: Юлія Бабич