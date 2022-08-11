З'явилися нові кадри наслідків вибухів у Криму: цього разу в інфрачервоному діапазоні

російські повітряні сили втратили біля Новофедорівки у Криму 9 літаків. Журналісти опублікували фото, які демонструють наслідки вибухів.

Фотографії зробили в інфрачервоному діапазоні. Червоний колір показує на живу рослинність, а чорний – погорілу землю після вибуху.

До теми Україна має повне право завдавати удари по військових цілях у Криму, – Міноборони Британії

Ми створили зображення False-Color атаки на авіабазу "Саки" в окупованому росією Криму, щоб показати сліди пожежі,

– розповів журналіст проєкту Bellingcat.

Як виглядала база до та після удару: анімація

На кадрах видно, що чорний колір охопив майже всю територію авіабази, а також сусідні будівлі.

Що відомо про вибухи у Криму

9 серпня на аеродромі "Саки" біля Новофедорівки прогриміли потужні вибухи. У мережі одразу з'явилися відео, як туристи в паніці тікають з пляжу, бо в небі здійнявся густий стовп диму. Окупаційна влада заявила, що все "під контролем" й почала вигадувати різні пояснення. Урешті зупинилися на "порушенні правил пожежної безпеки".

Збройні Сили України офіційно не заявляли, що це вони атакували ворожу базу. Однак зранку 10 серпня у Генштабі повідомили, що наші захисники ліквідували за добу 9 ворожих літаків. За деякий час Повітряні сили підтвердили, що мовиться про Саки.

Актуально Який вигляд має аеродром в Криму після вибухів: з'явилися перші супутникові знімки

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни не звинувачують ЗСУ в атаці, бо мають на це власні причини. Зокрема, ворогу не вигідно визнавати, що російська система ППО не ідеальна.

Водночас міжнародні партнери України переконані, що наші військові мають повне право атакувати ворожі військові об'єкти на території півострова. Адже Крим – це Україна.

Дивіться більше – росіяни у паніці втікають з Криму: відео