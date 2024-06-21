Зруйновано будівлю: з'явились супутникові знімки наслідків атаки на НПЗ у російській Адигеї

Українські безпілотники вночі 20 червня атакували нафтобазу у російській Адигеї. Наразі у мережі опублікували супутникові знімки наслідків атаки.

Журналісти російської служби "Радіо Свобода" опублікували супутникові знімки з республіки Адигея – там 20 червня безпілотники СБУ вдарили по нафтобазі ворога.

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На знимках можна побачити, що унаслідок атаки зруйновано щонайменше одну будівлю та пошкоджено ангар поряд з нею. Імовірно, самі баки з паливом не були пошкоджені.



Наслідки атаки у Адигеї / Скриншот з відео

Кадри наслідків атаки по НПЗ у Адигеї:

Масштаби атаки

В ніч на 20 червня дрони ЗСУ атакували нафтобазу компанії "Лукойл Югнефтепродукт" у селищі Енем.

Глава республіки Адигея Марат Кумпілов повідомляв про пожежу в результаті атаки. За словами російського чиновника, вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів.

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