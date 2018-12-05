З'явилися нові деталі смерті 18-річного російського футболіста, що замерз у Москві

У загиблого півзахисника московського "Локомотива" Олексія Ломакіна та його друга Івана стався конфлікт з таксистом незадовго до зникнення гравця.

Як повідомляє сайт телеканалу "360" з посиланням на джерело в правоохоронних органах, про це друг футболіста Іван розповів під час допиту.

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Зокрема, за його словами, вони з Ломакіним відпочивали у нього вдома, поки не було батьків. Після цього вони вирішили поїхати додому до гравця "Локомотива" і по дорозі посварилися з таксистом. Той висадив пасажирів в районі Борисовських ставків, де згодом було знайдено тіло Ломакіна.

Іван розповів, що після того, як їх з Ломакіним висадили, він загубив гравця, а пізніше повернувся у машину і поїхав додому. Слідчі мають намір викликати на допит таксиста, який віз футболіста незадовго до зникнення.

Нагадаємо, що в Росії знайшли мертвим 18-літнього футболіста московського "Локомотива" Олексія Ломакіна. Він замерз в одному з районів Москви.