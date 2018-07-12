З’явилися перші фото Джорджа Клуні після ДТП в Італії
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Голлівудський актор Джордж Клуні на приватному літаку вилетів з Сардинії, де потрапив в аварії на скутері.
Джордж покинув острів у супроводі дружини Амаль та 1-річних двійнят Елли та Александра.
На фото помітно, що актор поки надто слабкий, аби вільно пересуватися. Також на руці Клуні помітна рана.
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Джордж і Амаль Клуні з дітьми покинули острів Сардинія
Актору поки важко пересуватися
Як відомо, аварія за участі Клуні сталась у вівторок, 10 липня. Скутер актора зіткнувся з автомобілем Mercedes. Джордж отримав численні травми ноги, руки та тазу.
Джерело: Daily Mail
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