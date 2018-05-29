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З'явилися подробиці гучного секс-скандалу з Люком Бессоном

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Люка Бессона звинувачують у згвалтуванні
Люка Бессона звинувачують у згвалтуванні / GettyImages

Актрису Сенд Ван Рой, яка звинуватила відомого французького кінорежисера Люка Бессона у зґвалтуванні, перевірили на вміст наркотиків у неї в крові.

Актриса наголошувала, що кінорежисер підсипав їй наркотики у чай і після чого зґвалтував, повідомляє Le Figaro.

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Однак, результати токсикологічного аналізу крові виявилися негативними. 

Як повідомляється, у зразках крові з капілярів актриси, які взяли слідчі поліції, наркотиків не виявили.

Зазначимо, Сенд Ван Рой грала другорядні ролі у фільмах "Таксі 5" і "Валеріан", які продюсував Бессон. За словами дівчини, її робота довгий час залежала від режисера, який піддавав її до психологічного і фізичного насильства.

Сенд Ван Рой, яка звинувачує Бессона у секс-скандалі, перевірили на наркотики
Сенд Ван Рой знялася у другорядній ролі фільму "Таксі 5" / Getty Images

Популярний голлівудський режисер Люк Бессон опинився в епіцентрі гучного секс-скандалу. Актриса Сенд Ван Рой звинуватила французького кінорежисера у згвалтуванні в готелі "Брістоль" в Парижі.

За словами потерпілої знаменитості, вона стала жертвою "насильницького сексуального нападу". Сам інцидент стався 10 травня під час Каннського кінофестивалю. Ймовірний нападник, Люк Бессон, зґвалтував жінку поблизу Єлисейських полів, що в Парижі.

Представники режисера категорично заперечують всі звинувачення. Люк Бессон відмовляється коментувати секс-скандал. Водночас правоохоронці вже почали розслідування проти голлівудської знаменитості.

Хто такий Люк Бессон?Автор популярних кінострічок "Таксі", "П'ятий елемент", "Люсі", "Перевізник", "Коломбіана", "13 район: Ультиматум" та ін. Люк Бессон був чотири рази одружений. Наразі він офіційно зареєстрував стосунки з кінопродюсером Вірджинією Сілла. Люк Бессон є батьком 5 доньок.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Згвалтування Новини США
Джерело: 24 Канал
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