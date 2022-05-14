З'явилося відео грандіозного розгрому військ Росії на переправі біля Білогорівки

Українські воїни продовжують майстерно та відважно нищити росіян. Ворог зазнає великих втрат особового складу та бойової техніки.

Луганська область залишається активним полем битви захисників України з ворогом. Окупанти намагаються підтягувати резерви, але наші герої не дають їм втілити свої плани.

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"Чорнобаївський синдром"

Російським окупантам все ніяк не вдається організувати переправу своїх сил через Сіверський Донець на Луганщині. Ворог не втомлюється відновлювати переправу, де воїни ЗСУ розбивають сили ворога вщент.

Звісно, здатність росіян до навчання, аналізу та висновків ніколи не була серед козирів ворога, але таке вперте надсилання своїх сил говорити лише про бажання окупантів перевершити "подвиг" в Чорнобаївці.

Знищення ворога біля Білогорівки: відео

Новини з фронту: коротко про головні події

Російські окупанти працюють над посиленням свого ППО на острові Зміїний. Без нього ворог не буде залучати Чорноморський флот, адже втрата флагмана "Москва", кількох катерів та влучання в інші кораблі завдали їм великих збитків.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донбасі. Як повідомили у Генеральному штабі, росіянам вдалося досягнути незначних успіхів у районі Авдіївки.

Росія почала шукати варіанти виходу з війни, але зі збереженням бодай якихось своїх позицій. Допомогти їй у цьому мають посередники, наприклад, Франція, Німеччина чи Туреччина. Зокрема, Еммануель Макрон вже запропонував Володимиру Зеленському, щоб Україна відмовилася від деяких своїх територій заради того, щоб зупинити війну.

Туреччина заявила про готовність взяти активну участь у порятунку героїчних захисників Маріуполя. Згідно з її пропозицією, вона готова надати судно та евакуювати українських бійців через Чорне море.

Багатьом мешканцям Маріуполя вдалося евакуюватися до Запоріжжя: в місто прибула велика колона з людьми. За попередніми оцінками, з блокованого Маріуполя прибуло від 500 до 1000 автівок.

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