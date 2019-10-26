З'явилося відео вибуху гранати на ринку "Радосиль" на Троєщині
Момент вибуху гранати зафіксували камери спостереження. На відео видно, як невідомий чоловік кинув гранату у проході між МАФами, після чого прогримів вибух.
У ніч проти 25 жовтня невідомий чоловік підірвав гранату на ринку "Радосиль", що на Троєщині в Києві. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Дивіться відео вибуху на ринку "Радосиль":
Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень:
- за фактом умисного знищення або пошкодження майна;
- та за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Наразі поліція шукає зловмисника винного у вчиненні вибуху і намагається встановити його особу, щоб затримати.
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