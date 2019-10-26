03:13
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, 25 жовтня
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, 25 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      З'явилося відео вибуху гранати на ринку "Радосиль" на Троєщині

      550 Читать новость на русском
      Оприлюднили відео вибуху на Троєщині
      Оприлюднили відео вибуху на Троєщині / Информатор

      Момент вибуху гранати зафіксували камери спостереження. На відео видно, як невідомий чоловік кинув гранату у проході між МАФами, після чого прогримів вибух.

      У ніч проти 25 жовтня невідомий чоловік підірвав гранату на ринку "Радосиль", що на Троєщині в Києві. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Дивіться також: відео вибуху на Пушкінській у Києві, внаслідок якого загинув ветеран АТО

      Дивіться відео вибуху на ринку "Радосиль":


      Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень:

      • за фактом умисного знищення або пошкодження майна;
      • та за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

      Наразі поліція шукає зловмисника винного у вчиненні вибуху і намагається встановити його особу, щоб затримати.

      blog_ava
      Компанія, що будує "Турецький потік", відреагувала на арешт своїх акцій
      25 жовтня
      3038
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Зброя Кримінальні новини Вибух Новини Києва
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      25 жовтня , 23:00 Люстрація для обраних: шокуючі приклади того, як колишня влада регулярно порушувала закон
      Віталій Дейнега 325
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      25 жовтня , 22:33 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 1193
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      25 жовтня , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 820
      Украина захватывает Америку
      25 жовтня , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 1349
      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      25 жовтня , 19:30 Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      Ірина Поліщук 1713
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук