З’явиться ексклюзивна версія Xiaomi Mi Band 3: в чому її особливість

Корпорація вирішила запустити ексклюзивну версію відомого фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Модель отримає маркуванням IPO від Xiaomi. Саме в цьому і полягає його унікальність.

Все інше, в тому числі технічне оснащення та дизайн, залишається без змін.

При цьому ексклюзивну версію Xiaomi Mi Band 3 випускають обмеженим тиражем – кілька сотень тисяч пристроїв, тож отримати таку модель буде непросто.

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При цьому поки не відомо, у скільки обійдеться унікальний ґаджет та коли він надійде у продаж.

Як відомо, класичний Mi Band 3 має сенсорний 0,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 128 на 80 пікселів. Він захищений від води і пороху за стандартом IP68, тобто з ним можна плавати у басейні та занурюватись на глибину до 50 метрів.

Xiaomi Mi Band 3: відеоогляд

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