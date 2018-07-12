17:57
12 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
  • субота
    22°C 16°C
  • неділя
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Брежнєвські брови у Путіна. Безцінний Шнуров
Вєсті Кремля
20:58, 11 липня
Вєсті.UA. Тренд хорватських футболістів. Пристрасті з "Інтером"
Вєсті.UA
20:13, 11 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети

З’явиться ексклюзивна версія Xiaomi Mi Band 3: в чому її особливість

742 Читать новость на русском
Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3
Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 / Фото з відкритих джерел

Корпорація вирішила запустити ексклюзивну версію відомого фітнес-трекера Xiaomi Mi Band 3. Модель отримає маркуванням IPO від Xiaomi. Саме в цьому і полягає його унікальність.

Все інше, в тому числі технічне оснащення та дизайн, залишається без змін.

При цьому ексклюзивну версію Xiaomi Mi Band 3 випускають обмеженим тиражем – кілька сотень тисяч пристроїв, тож отримати таку модель буде непросто.

Читайте також: 5 недорогих фітнес-браслетів

При цьому поки не відомо, у скільки обійдеться унікальний ґаджет та коли він надійде у продаж.

Як відомо, класичний Mi Band 3 має сенсорний 0,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 128 на 80 пікселів. Він захищений від води і пороху за стандартом IP68, тобто з ним можна плавати у басейні та занурюватись на глибину до 50 метрів.

Xiaomi Mi Band 3: відеоогляд

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

 

Теги: Техно Xiaomi Ґаджети
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сьогодні, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 548
Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
сьогодні, 16:00 Як і коли їсти кавуни та дині, щоб не отруїтися
12801
Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
10 липня, 19:00 Пивний безвіз – 10 слів які треба знати, щоб вибрати пиво у Європі
1550
Як вивести 16 видів плям
сьогодні, 16:00 Як вивести 16 видів плям
Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
сьогодні, 15:01 Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
Андрій Воропаєв 1898
Україна виграла перше золото на Олімпіаді
18 лютого , 14:10
Вихідні в червні 2018: скільки будуть відпочивати українці на День Конституції
 25 червня , 08:22
Збитий Boeing-777: Гіркін відреагував на рішення суду
 30 січня , 20:40
Збиття Боїнга-777: відоме прізвище офіцера ГРУ, який брав участь у перекиданні "Бука"
 25 травня , 12:45
Xiaomi Mi Band 3 представили офіційно: дуже бюджетна ціна та нові круті функції
 31 травня , 12:13
Що відомо про Xiaomi Mi Band 3: характеристика та дата виходу
2 квітня , 14:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук