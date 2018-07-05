З’явився новий тизер останнього сезону "Карткового будиночку": відео

4 липня в мережі опублікували новий тизер шостого і заключного сезону серіалу "Картковий будиночок".

12-секундний ролик приурочений до Дня незалежності США – Клер Андервуд (її роль виконує Робін Райт) вітає себе зі святом.

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Дивіться другий тизер до фінального сезону серіалу "Картковий будиночок"

A message from the President of the United States. pic.twitter.com/yx0P3qyHfW — House of Cards (@HouseofCards) 4 липня 2018 р.

Прем'єра відбудеться уже цього року. Новий сезон складається з восьми серій.

Як відомо, раніше компанія Netflix оголосила про припинення співпраці з Кевіном Спейсі, який виконував головну роль у "Картковому будиночку". Зйомки останнього сезону завершили вже без актора. Знаменитість звинувачують в сексуальних домаганнях.

Дивіться перший тизер до фінального сезону серіалу "Картковий будиночок"