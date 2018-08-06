З’явився трейлер фільму "Коли падають дерева" – сучасної української драми

У мережі представили офіційний трейлер української "темної еротичної казки", сучасної драми "Коли падають дерева". Показ фільму відбудеться 13 вересня 2018 року.

Про що фільм

В українській провінції розгортається історія 5-річної бунтівної Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та коханого молодого бандита Шрама. Лариса закінчила школу, та перед нею гостро постає питання подальшого майбутнього. Вона хоче творити свою долю власними руками, та за любов до бандита Шрама її осуджує все селище. Бабуся та мати думають лише про те, що люди кажуть, тому підтримки від них дівчина не отримує. Лариса розуміє, що не хоче жити як вони і повторити їх долю. Закохані планують втекти разом подалі від розрухи, суспільного осуду, родичів і злочинців. Але чи готові вони будуть заплатити повну ціну свободи?

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Дивіться трейлер "Коли падають дерева" (18+)

Світова прем’єра фільму відбулась на одному з найбільших фестивалів світу 68-му Берлінале.

Стрічка отримала численні позитивні відгуки професійної спільноти і преси, яка назвала фільм "темною еротичною казкою".

Постер до фільму "Коли падають дерева"

Актори

Соня Халаїмова, Максим Самчик, Анастасія Пустовіт, Марія Свіжинська, Петро Пастухов та інші.

Цікаві факти:

· "Коли падають дерева" – копродукційний драматичний фільм України, Польщі та Македонії.

· Анастасія Пустовіт, акторка, яка зіграла головну роль, перемогла в номінації "Найкраща акторська робота" в національній конкурсній програмі на Одеському міжнародному кінофестивалі 2018.

· Фільм – переможець пітчингу Одеського міжнародного кінофестивалю-2014.

· У 2016 році сценарій фільму став переможцем церемонії 10 сесії ScripTeastAward, яка проводилась під час 69-го Канського міжнародного кінофестивалю.

· Сценарій отримав нагороду імені Кшиштофа Кесльовського та грошову винагороду в розмірі 10 тис. євро на подальше виробництво фільму.

· Низка світових видань ще 2017 року називала "Коли Падають Дерева" одним з найбільш очікуваним фільмів зі Східної Європи. Після прем’єри фільму у програмі Панорама Берлінського Фестивалю відгуки міжнародної преси коливались у діапазоні від “новий подих зі Сходу” і "справжнє відродження українського кіно" до “яскравий приклад сучасної драми”.

· Режисер Марися Нікітюк є членом Європейської кіноакадемії. "Коли падають дерева" її повнометражний дебют.