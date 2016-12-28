12 найгірших і навіть небезпечних винаходів в 2016 році

Щорічно в світі з'являються десятки тисяч нових винаходів, проте деякі з них абсолютно безглузді, а часом навіть й небезпечні для людини.

2016 рік не став виключення. Потрал Нyser зібрав список найгірших гаджетів року, що минає.

"Вибуховий" Galaxy Note 7

Напередодні виходу смартфона Galaxy Note 7 на ринок багато експертів називали його "найкращим смартфоном на базі Android". Але потім почалися вибухи.

Samsung двічі намагалася усунути помилки, але в підсумку компанії довелося згорнути виробництво смартфонів. Зрозуміло, вибухонебезпечний пристрій було приречене потрапити в список гірших гаджетів року.

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Злий WowWee Chip

Багато любителів гаджетів з нетерпінням чекали появи Chip – собаки-робота від компанії WowWee. На жаль, Chip – погана собака і не найкраща іграшка. Собака-робот має реагувати на голосові команди, але вона не завжди їх розпізнає.

На хвилі загального інтересу, звичайно, можна придбати Chip, але в результаті ви з'ясуєте, що він сердитий і злий. Навряд чи це той собака, про яку ви мріяли все життя.

Нерозумний Razer Nabu

Ігрова компанія Razer вирішила зробити розумні годинники – вони великі, незручні і виглядають просто огидно.

Крім того, вони навіть не завжди правильно показують час. Ніхто більше не купує розумних годин саме через подібні недоліки.

Hoverboards

Офіційно крах Hoverboards припав на 2016 рік, коли Комісія з міжнародної торгівлі США заборонила імпорт практично всіх ховербордів.

Крім того, Комісія з безпеки споживчих товарів відкликала 500 тисяч Hoverboards, проданих в період з червня 2015 року по травень 2016 року, оскільки вони загорялися.

Зрозуміло, що такий гаджет також був приречений потрапити в список гірших.

Boosted Board 2

Друге покоління Boosted Board – хороший гаджет, якщо враховувати те, що він не вибухає в вашій квартирі.

Але кататися на ньому все одно небезпечно: навряд чи хтось хоче опинитися закривавленим на асфальті зі скейтбордом вартістю 1 000 доларів.

Amazon Echo Taр

Багатьом шанувальникам гаджетів сподобався Amazon Echo, який експерти називають одним з кращих гаджетів минулого року. Echo Dot за 50 доларів також відмінний пристрій.

Однак Echo Tap виявився одним з найбільших розчарувань 2016 року. Почнемо з того, що в гаджеті за 130 доларів немає аудіо UE Boom з вбудованим голосовим сервісом Alexa.

Мало того що голосовий сервіс важко назвати ідеальним, так ще і для його використання необхідно натискати на кнопку, що робить абсолютно безглуздою бездротову концепцію девайса.

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Fitbit Blaze

Fitbit робить хороші фітнес-трекери, напевно, найкращі в своєму ціновому сегменті. Але компанії варто відмовитися від виробництва розумних годинників. Принаймні, якщо вони будуть виглядати так само, як Fitbit Blaze.

У цьому гаджеті виробник спробував об'єднати кращі властивості розумних годинників і фітнес-трекера, але не здобув успіху.

Крім того, гаджет виглядає жахливо. Якщо ви хочете фітнес-трекер Fitbit, то можете сміливо його купувати. Але якщо ви бажаєте придбати розумний годинник, то вам варто розглянути інші варіанти.

Jabra Elite Sport

Коли стало відомо про затримку виходу навушників AirPods, багато користувачів почали шукати їм дійсно бездротову альтернативу.

Jabra Elite Sport за 250 доларів виглядають добре і вони створені для занять спортом. Але хоча в багатьох оглядах кажуть, що вони не випадуть з ваших вух, насправді це не так. Elite Sport випадуть з вух десять разів, перед тим як розбитися об асфальт.

Якщо вам не шкода 250 доларів, можете сміливо їх купувати.

Panono

Через п'ять років після анонса Panono, зелений м'ячик, який дозволяє знімати панорами з кутом огляду 360 градусів, нарешті з'явився на ринку.

Відверто кажучи, він розчарував. І справа не тільки в захмарною ціною в 1 400 доларів або погану якість камери, яка добре працює тільки разом з селфі-палицею.

Незручності також доставляє процес передачі зображень з м'ячика в ваш комп'ютер. Більш того, не зовсім зрозуміло, кого може зацікавити цей гаджет. П'ять років тому він виглядав круто, але зараз здається технологічним мотлохом.

Нелітаючий GoPro Karma

GoPro хотіла вийти в 2016 році на ринок дронів разом з пристроєм GoPro Karma. На папері воно виглядало як гідний конкурент DJI Mavic Pro, який з'явився на ринку з запізненням.

Але принаймні Mavic Pro став успішним в плані маркетингу. Перші дрони GoPro були піддані критиці через випадкові падіння з неба. В результаті компанії довелося відкликати всю свою продукцію.

Безглуздий Febreze Home

На торгових шоу, на кшталт CES, демонструють багато поганих гаджетів, але Febreze Home – один з найбільш дивних і смішних гаджетів останнього часу. Це освіжувач повітря за 50 доларів, який підключається до Wi-Fi.

Його можна контролювати за допомогою смартфона або планшета. Ви навіть можете зробити так, щоб аромат почав поширюватися в призначений час. Абсолютно даремна і безглузда річ.

Довгоочікувані EarPods

У iPhone 7 відсутній звичний роз'єм для навушників. Штатні навушники, які йдуть в комплекті з iPhone, тепер обладнані коннектором Lightning, а щоб вставити стандартний роз'єм, доведеться використовувати перехідник.

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Перехідник – перший кандидат на те, щоб бути загубленим. Плюс до цього зовнішній вигляд красивого iPhone 7 з цим дешевим "прошарком" між апаратом і навушниками за 200-300 доларів сильно втрачає в цілісності сприйняття.

Багато хто скаржиться на те, що EarPods часто випадають, а вуха від довгого їх використання – болять.