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Чотирьох громадян України затримали в Туреччині

19:41, сьогодні 217 Читать новость на русском
Українців підозрюють у торгівлі людьми
Українців підозрюють у торгівлі людьми / Getty images

У Туреччині затримали чотирьох українців. Їх підозрюють у контрабанді мігрантів.

Як зазначає місцеве видання Hurriyet Daily News, турецька берегова охорона затримала яхту під прапором США. На ній 83 мігрантів намагалися переправити до Італії.

Серед мігрантів було 82 громадян Сирії та один афганець.

Членами екіпажу яхти виявились українці.

У нелегальному перевезенні людей підозрюють ще одного громадянина України, а також одного іракця та двох осіб, громадянство яких не називається.

Відомо, що яхта, на якій планували перевозити мігрантів, стояла в порту Алачати в Чешме в егейській провінції Ізмір.

За інформацією видання, яхта належала громадянину України, а одного із українців вже раніше затримували за торгівлю людьми.

Турецькі ЗМІ пишуть, що самі мігранти, аби потрапити в Європу, виклали по понад 5000 доларів кожен.

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Теги: Україна
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