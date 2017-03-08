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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

8 відомих феменісток: цитати, що змушують задуматися

10:04, сьогодні 594
8 відомих феменісток: цитати, що змушують задуматися

Жінки, які досягли успіху самостійно. Жінки, які підтримують феміністичний рух. Жінки, які вміють поєднати особисту свободу і щастя бути дружиною і матір’ю. Ми зібрали для вас цитати 8 відомих феміністок. У них є чого повчитися і жінкам, і чоловікам!

Жорж Санд

Хто вона: Французька письменниця 19 століття. Статус не дозволяв їй працювати, а грошей бракувало. Тож Аврора Дюдеван (справжнє ім’я) почала писати разом з журналістом Жулем Сандо. Так вона отримала фах, гроші і коханця. Коли вона спробувала писати окремо, її менш талановитий коханець образився і стосунки були розірвані. Так у літературі з'явилося ім'я жінки з чоловічим псевдонімом Жорж Санд. Вона славилася дуже вільною поведінкою, захоплювалася чоловічими видами спорту, носила чоловічі костюми і мала чимало коханців.

Клара Цеткін

Хто вона: Діячка робітничого руху у Німеччині, а згодам і поза її межами. Її власне й вважають мамою Міжнародного дня жінок. Вона запропонувала відмічати цей день Міжнародній конференції жінок-соціалісток у Копенгагені 1910 року. У першу чергу жіночий день мав агітувати за надання жінкам виборчого права. Похована в Москві на Красній площі.

Роза Люксембург

Хто вона: Вважається другою "мамою" ініціативи святкування Міжнародного жіночого дня. Роза – філософ і публіцист. А також теоретик марксизму. Вона причетна до витоків революційної соціал-демократії Польщі. Також одна із засновників Комуністичної партії Німеччини.

Амелія Ергарт

Хто вона: Американка, перша-жінка пілот, яка перелетіла Атлантичний океан. Крім того Амелія була письменницею. Вона була членом Національної партії жінок і прихильником "Правки про рівні права". Загинула при спробі здійснити навколосвітній переліт.

Симона де Бовуар

Хто вона: Французька письменниця, родом з аристократичної католицької сім’ї, отримала блискучу освіту. Після знайомства з філософом Жан-Полем Сартром стала ідеологом феміністичного руху. Її стосунки з Сартром тривали до самої смерті. Однак пара була противниками шлюбу, тож офіційно одруженими вони не були.

Сьюзен Зонтаґ

Хто вона: Американська письменниця та критик, режисер театру і кіно. Лауреат відомих премій та власниця не одного почесного звання. Відома також своїми стосунками з фотографом Енні Лейбовіц.

Меріл Стріп

Хто вона: Знаменита американська актриса театру та кіно, а також телебачення. Власниця трьох "Оскарів", а номінували її 17 раз! Попри феміністичні переконання, у Меріл 4 дітей. Вона підтримує думку, що жінка не повинна залежати від чоловіка. Вважає становище жінок у патріархальному суспільстві жахливим. Бере участь у фені містичних акціях, наприклад вела прес-конференцію афганських біженок.

Бейонсе

Хто вона: Вона американська співачка, музична продюсерка, актриса, танцівниця і дизайнерка. Бейонсе вважає себе сучасною феміністкою, але разом з тим каже, що вона звичайна жінка і їй це подобається. Вона одружена, а її заручальна каблучка коштує 5000000 доларів США! У зірки є дитина і зараз вона вагітна.

Автор: Настя Сукач
Теги: 8 березня Статті Публікації LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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