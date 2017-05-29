Адвокат Сущенка вказав на важливу деталь у переговорах Путіна та Макрона

На переговорах президента Росії Володимира Путіна та очільника Франції Еммануеля Макрона обговорювали питання в’язня Кремля Романа Сущенка.

Про це розповів адвокат Сущенка – Марк Фейгін, повідомляє Укрінформ.

"Дивився прес-конференцію президентів Росії та Франції. Спасибі AFP за запитання про Романа Сущенка! Путін проігнорував питання. А Макрон фактично відповів – він, власне, дав зрозуміти, що це питання обговорювалося. Але зберіг конфіденційність переговорів. Проте повторюся, вже зрозуміло, що наше питання у Версалі обговорювалося", – зазначив Фейгін.

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Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.



7 жовтня йому було висунуто звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. 14 лютого 2017 Лефортовський районний суд продовжив Сущенку термін перебування під вартою до 30 квітня.



В березні Романові вперше за понад півроку побачився зі своєю дружиною.



26 квітня Лефортовський районний суд Москви постановив продовжити арешт Сущенку до 30 червня.