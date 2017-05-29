Адвокат Сущенка вказав на важливу деталь у переговорах Путіна та Макрона

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
На переговорах президента Росії Володимира Путіна та очільника Франції Еммануеля Макрона обговорювали питання в’язня Кремля Романа Сущенка.
Про це розповів адвокат Сущенка – Марк Фейгін, повідомляє Укрінформ.
"Дивився прес-конференцію президентів Росії та Франції. Спасибі AFP за запитання про Романа Сущенка! Путін проігнорував питання. А Макрон фактично відповів – він, власне, дав зрозуміти, що це питання обговорювалося. Але зберіг конфіденційність переговорів. Проте повторюся, вже зрозуміло, що наше питання у Версалі обговорювалося", – зазначив Фейгін.
Читайте також: Макрону передали лист від політв’язня Сущенка
Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
7 жовтня йому було висунуто звинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. 14 лютого 2017 Лефортовський районний суд продовжив Сущенку термін перебування під вартою до 30 квітня.
В березні Романові вперше за понад півроку побачився зі своєю дружиною.
26 квітня Лефортовський районний суд Москви постановив продовжити арешт Сущенку до 30 червня.