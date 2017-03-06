Адвокати Насірова хихочучи хваляться своєю хитрістю, – Найєм

Адвокати голови Державної фіскальної служби Романа Насірова вихваляються тим, що вдалося обдурити час і дотягнути 72 години.

Про це у Facebook написав народний депутат Мустафа Найєм, який перебуває у приміщенні Солом’янського суду.

Навколо ходять адвокати підозрюваного, сам клієнт – в залі поруч. Адвокати усіма силами намагаються довести, як несправедливо НАБУ і як важко клієнту. Окрема пісня – хихочучи хвалитися, як хитро вдалося обдурити час і дотягнути 72 години. Взагалі, "спритність рук" ніхто особливо не приховує,

– зазначив нардеп.

За словами Найєма, якщо подібні трюки відбуваються на очах у мільйонів людей з обдуреними очікуваннями, то це може закінчитися плачевно.

Я не знаю, чим закінчиться ця ніч, цей суд, цей процес, але я точно знаю, що дуже не хочу провести залишок свого життя на подібних барикадах. Я хочу будувати, створювати, допомагати, а не витрачати левову частину сил і часу на війну з наслідками жадібності і тупості купки ідіотів, яким не вистачає сил просто зупинитися, відійти і дати будувати країну тим, хто хоче жити нормально,

– зазначив він.

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Нагадаємо, о 9:30 6 березня суд буде розглядати відвід судді у справі про обрання запобіжного заходу Насірову. Термін арешту Насірова закінчився о 00:00 6 березня.