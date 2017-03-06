04:25
6 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому
Вєсті Кремля
19:51, 4 березня
Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка.
Вєсті.UA
23:08, 4 березня
Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
ЦРУ
08:17, 3 березня
Випуск новин за 23:00:
Випуск новин
00:07, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Адвокати Насірова хихочучи хваляться своєю хитрістю, – Найєм

03:46, сьогодні 138 Читать новость на русском
Мустафа Найєм
Мустафа Найєм / Фото з соцмереж

Адвокати голови Державної фіскальної служби Романа Насірова вихваляються тим, що вдалося обдурити час і дотягнути 72 години.

Про це у Facebook написав народний депутат Мустафа Найєм, який перебуває у приміщенні Солом’янського суду.

Навколо ходять адвокати підозрюваного, сам клієнт – в залі поруч. Адвокати усіма силами намагаються довести, як несправедливо НАБУ і як важко клієнту. Окрема пісня – хихочучи хвалитися, як хитро вдалося обдурити час і дотягнути 72 години. Взагалі, "спритність рук" ніхто особливо не приховує,
– зазначив нардеп.

За словами Найєма, якщо подібні трюки відбуваються на очах у мільйонів людей з обдуреними очікуваннями, то це може закінчитися плачевно.

Я не знаю, чим закінчиться ця ніч, цей суд, цей процес, але я точно знаю, що дуже не хочу провести залишок свого життя на подібних барикадах. Я хочу будувати, створювати, допомагати, а не витрачати левову частину сил і часу на війну з наслідками жадібності і тупості купки ідіотів, яким не вистачає сил просто зупинитися, відійти і дати будувати країну тим, хто хоче жити нормально,
– зазначив він.

Дивіться також: Активісти чекають Насірова під будівлею Солом'янського суду (онлайн)

Нагадаємо, о 9:30 6 березня суд буде розглядати відвід судді у справі про обрання запобіжного заходу Насірову. Термін арешту Насірова закінчився о 00:00 6 березня.

Теги: Україна Затримання Насірова Роман Насіров Політика Мустафа Найєм
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
5 березня, 23:22 Своим чередом: что в остатке останется от блокады Донбасса
Юрий Касьянов 2178
Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень
5 березня, 22:02 Інфаркт Насірова, втомлений міст та казус на Оскарі: головне за тиждень
Наталія Косякова 516
Головні новини 5 березня: продовження невдалого суду над Насіровим, тривожні новини з Авдіївки
5 березня, 21:01 Головні новини 5 березня: продовження невдалого суду над Насіровим, тривожні новини з Авдіївки
890
Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
5 березня, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Стомлений Шулявський міст, епічне привітання Насірова від НАБУ
1544
Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
5 березня, 19:15 Жизнь на Донбассе: как объяснить внукам, почему мы наделали все эти глупости
Ольга Черненко 7337
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
В очікуванні дива: у Львові відкрили резиденцію Святого Миколая
 2 грудня 2016 , 20:23
Порошенкові не обов’язково їхати на зустріч "Нормандської четвірки", – політолог
 11 жовтня 2016 , 18:40
День Гідності і Свободи: спецпроект
 21 листопада 2016 , 19:15
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук