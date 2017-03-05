Адвокати Насірова забажали відводу судді

Солом'янський районний суд міста Києва оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС Роману Насірову.
Причиною перерви стало клопотання сторони захисту про відвід судді.
5 березня Солом'янський районний суд міста Києва продовжує засідання щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.
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Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка". Це відбулось у клініці "Феофанія", куди раптово зліг Насіров. Очільник ДФС підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.