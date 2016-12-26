Активісти "Автомайдану" влаштували під стінами МВС флешмоб "Казино внутрішніх справ"

Обурені тим, що в Україні так і не вирішилась ситуація з нелегальними казино та гральними закладами, активісти "Автомайдану" прийшли під стіни Міністерства внутрішніх справ з протестом та флешмобом.

Причиною для нього стало розслідування програми "Наші гроші", де вказується про те, що до "кришування" нелегальних ігрових закладів у столиці має відношення міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Саме співробітники поліції на чолі з міністром Аваковим вже не перший рік кришують нелегальні гральні заклади в країні під вивіскою "електронних лотерей, лото, комп'ютерних клубів" тощо. Вже минуло два роки як особисто Аваков пообіцяв закрити всі подібні нелегальні заклади, натомість їх стає все більше з кожним днем на вулицях українських міст. Без поліцейської криші в цьому бізнесі працювати неможливо,

– йдеться в заяві активістів.

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До слова, народні депутати зацікавилися незаконним гральним бізнесом, за яким може стояти Арсен Аваков