  • укр
  • рус
17:11
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 15:00: Напружена ситуація в зоні АТО. Інтерпол відмовив Росії у пошуках Муженка
Випуск новин
16:31, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Політика
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Активісти влаштували бійку у львівській мерії через сміття

17:00, сьогодні 51 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У Львові активісти увірвались на позачергове засідання міськради, де саме вирішували проблему із вивозом сміття, і влаштували бійку.

Депутати розглядали ухвалу про відкриття у кожному районі міста п'яти тимчасових майданчиків з брикетування відходів. Однак, у момент голосування до трибуни прорвались жителі одного зі спальних районів, які проти відкриття такої станції.

Попри це, депутати таки прийняли ухвалу. Та пізніше виникла сутичка. В одного з активістів навіть знайшли ніж. Вгамувати людей змогла лише поліція.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий перед сесію наголосив, що пресування сміття на цих майданчиках не буде загрожувати жителям. Задля цього на станціях брикетування встановлять камери спостереження, аби люди могли переконатись у безпечності процесу.

Сміття методом стиснення будуть зменшувати в об'ємі в шість разів. Потім це сміття обгорнуть в плівку, завдяки чому воно мінімум рік не матиме запаху. І вже це сміття можна вантажити у вагон чи фуру, і можна везти відходи за кордон,
– зауважив Садовий.

Читайте також: Я не буду торгувати інтересами країни навіть в умовах, у яких зараз перебуває Львів, – Садовий

Теги: Політика Львів Андрій Садовий
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
сьогодні, 16:30 Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
Дід Панас 558
Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
сьогодні, 15:01 Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
Ярослав Маркевич 649
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 2 2808
Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні, 11:00 Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
1109
сьогодні, 08:19 "Не дожить бы": в оккупированном Луганске становиться страшно стареть
Ольга Черненко 3072
Оприлюднили відео, як злочинець холоднокровно розстріляв поліцейського в Дніпрі
 25 вересня 2016 , 12:35 52
Поліцейські до смерті забили чоловіка на очах у дітей (фото 18+)
 24 серпня 2016 , 15:42 22
Українські хакери зламали пошту помічника Путіна зі скандальними документами
 24 жовтня 2016 , 15:58
Боєць "Донбасу": Тому, хто втратив там всіх, смішно чути про якісь санкції і домовленості
 1 серпня 2016 , 19:01 40
Саакашвілі опублікував обурливий факт про журналістку, яка накинулася на нього в ефірі ток-шоу
 17 грудня 2016 , 11:26 2
Новим головою Одеської ОДА буде, швидше за все, представник БПП
 22 листопада 2016 , 07:59 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук