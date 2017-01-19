Активісти влаштували бійку у львівській мерії через сміття

У Львові активісти увірвались на позачергове засідання міськради, де саме вирішували проблему із вивозом сміття, і влаштували бійку.

Депутати розглядали ухвалу про відкриття у кожному районі міста п'яти тимчасових майданчиків з брикетування відходів. Однак, у момент голосування до трибуни прорвались жителі одного зі спальних районів, які проти відкриття такої станції.

Попри це, депутати таки прийняли ухвалу. Та пізніше виникла сутичка. В одного з активістів навіть знайшли ніж. Вгамувати людей змогла лише поліція.

Тим часом мер Львова Андрій Садовий перед сесію наголосив, що пресування сміття на цих майданчиках не буде загрожувати жителям. Задля цього на станціях брикетування встановлять камери спостереження, аби люди могли переконатись у безпечності процесу.

Сміття методом стиснення будуть зменшувати в об'ємі в шість разів. Потім це сміття обгорнуть в плівку, завдяки чому воно мінімум рік не матиме запаху. І вже це сміття можна вантажити у вагон чи фуру, і можна везти відходи за кордон,

– зауважив Садовий.

Читайте також: Я не буду торгувати інтересами країни навіть в умовах, у яких зараз перебуває Львів, – Садовий