Активісти, яких затримали в Криму, заявили про тортури

Щодо активістів, яких 21 лютого затримали в окупованому Криму, застосовували тортури.

Про це заявив адвокат Еміль Курбедінов.

Всі заарештовані заявили, що їм навмисно не давали пити і їжу з ранку і до пізнього вечора, при цьому всіх тримали в транспортному засобі, що не опалювався. Це тортури!

– написав він.

Адвокат зазначив, що затриманий громадський активіст Григорій заявив, що його відразу в машині почали бити.

Він також додав, що як мінімум по трьох затриманих провели судові засідання без адвокатів.

Нагадаємо, 21 лютого в Криму затримали 11 активістів.