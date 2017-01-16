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Активна участь Портнова у "справі Пашинського" може бути його помстою за Майдан, – Сюмар

21:10, сьогодні 349 Читать новость на русском
Вікторія Сюмар
Вікторія Сюмар / Фото із відкритих джерел

Активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.

Про це заявила заступник керівника фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар в інтерв’ю журналістам за результатами засідання фракції.

Ми виступаємо за те, щоб всі докази в цій справі були максимально публічно оприлюднені, щоб ми могли побачити відео, щоб люди могли незалежним поглядом побачити, як все відбувалося,
– заявила вона.

Разом з тим, за словами Вікторії Сюмар, наразі "багато питань викликає той факт, що адвокатом потерпілого (В’ячеслава Хімікуса – ред.) виступає Андрій Портнов – колишній заступник голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича, який причетний до багатьох історій, пов’язаних з переслідуванням майданівців".

"Очевидно, що це якась, можливо, його помста за Майдан, бо він надто активно включився в цю історію і, напевно, хоче якісь політичні результати з неї отримати. Ми за те, щоб ця справа була розслідувана відповідно до закону максимально прозоро із максимальним представленням громадськості всіх доказів, які на сьогодні є у слідства", – наголосила заступник керівника фракції "Народний фронт".

Читайте також: Пашинський: зброю я ношу після повідомлення спецслужб про підготовку замаху ФСБ

Теги: Україна Політика
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