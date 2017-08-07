Американець-фанат бойовиків одружився з українкою в окупованому Донецьку: соцмережі глузують

В Донецьку одружилися місцева жителька та журналіст-пропагандист Патрік Ланкастер / Фото з вільних мереж

В окупованому Донецьку американський журналіст-пропагандист Патрік Ланкастер, який висвітлює події на Донбасі зі сторони бойовиків, одружився з жителькою ОРДО. Весілля і відповідні фото стали темою для жартів у соціальних мережах.