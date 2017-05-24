Американська художниця створила казковий будинок зі скла: фото

Американська художниця і ювелір Нейлі Купер разом із чоловіком Робертом створили неймовірний будиночок з вітражів біля озера Мохавк у штаті Нью-Джерсі, США.

Про це розповідають на This is colossal.

Художниця у своєму регіоні вже давно відома унікальним вітражним стилем, який вона вирішила відтворити у своєму новому будинку. У своєму будинку Нейлі використовувала такі природні мотиви як листя, квіти, равлики і гриби. Інтер'єр самої хатини скромний та невеликий – 2,5х3,6 метра по периметру.

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