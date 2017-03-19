Американський корабель Dragon доставив на Землю вантаж з МКС

Космічний корабель компанії SpaceX доставив на Землю з Міжнародної космічної станції близько 2,5 т відпрацьованих матеріалів і результати наукових експериментів.
Про це повідомляє Nasaspaceflight.
Вантажний апарат на парашутах спустився в Тихий океан поблизу північної частини півострова Каліфорнія.
SpaceX також опублікувала фотографію приводнення у своєму Twitter.
Нагадаємо, що запущена за допомогою ракети Falcon 9 космічна вантажівка Dragon не змогла з першої спроби стикуватися з МКС.
Проте цей корабель є єдиним у своєму роді, який здатний повертатися на Землю з космічної станції.
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