Американський корабель Dragon доставив на Землю вантаж з МКС

Космічний корабель компанії SpaceX доставив на Землю з Міжнародної космічної станції близько 2,5 т відпрацьованих матеріалів і результати наукових експериментів.

Про це повідомляє Nasaspaceflight.

Вантажний апарат на парашутах спустився в Тихий океан поблизу північної частини півострова Каліфорнія.

SpaceX також опублікувала фотографію приводнення у своєму Twitter.

Recovery teams en route to Dragon. pic.twitter.com/5aiGcX0vS2 — SpaceX (@SpaceX) 19 марта 2017 г.

Нагадаємо, що запущена за допомогою ракети Falcon 9 космічна вантажівка Dragon не змогла з першої спроби стикуватися з МКС.

Проте цей корабель є єдиним у своєму роді, який здатний повертатися на Землю з космічної станції.

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