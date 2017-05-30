Антикорупціонери передають до суду "газову справу" Онищенка

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро завершили вручення обвинувальних актів підозрюваним та їх захисникам у "газовій справі" Олександра Онищенка.

Про це прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила у Facebook.

У САП зазначили, що 30 травня обвинувальний акт, який склали детективи, скерують до суду для розгляду по суті.

Також у САП додали, що одному із учасників злочинної організації, Валерію Постному, відвели роль організатора в складі злочинної організації.

Наразі САП перенаправляє до суду справу щодо 8 підозрюваних. Антикорпуціонери додали, що на черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі і Олександр Онищенко.

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