Антикорупціонери передають до суду "газову справу" Онищенка

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Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро завершили вручення обвинувальних актів підозрюваним та їх захисникам у "газовій справі" Олександра Онищенка.
Про це прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила у Facebook.
У САП зазначили, що 30 травня обвинувальний акт, який склали детективи, скерують до суду для розгляду по суті.
Також у САП додали, що одному із учасників злочинної організації, Валерію Постному, відвели роль організатора в складі злочинної організації.
Наразі САП перенаправляє до суду справу щодо 8 підозрюваних. Антикорпуціонери додали, що на черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі і Олександр Онищенко.
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