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Антикорупціонери передають до суду "газову справу" Онищенка

00:38, сьогодні 62 Читать новость на русском
Олександр Онищенко
Олександр Онищенко / ukranews.com

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро завершили вручення обвинувальних актів підозрюваним та їх захисникам у "газовій справі" Олександра Онищенка.

Про це прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомила у Facebook.

У САП зазначили, що 30 травня обвинувальний акт, який склали детективи, скерують до суду для розгляду по суті.

Також у САП додали, що одному із учасників злочинної організації, Валерію Постному, відвели роль організатора в складі злочинної організації.

Наразі САП перенаправляє до суду справу щодо 8 підозрюваних. Антикорпуціонери додали, що на черзі ще 9 підозрюваних, які перебувають у розшуку, в тому числі і Олександр Онищенко.

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Теги: Україна САП Олександр Онищенко
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