Apple готує кардинальне оновлення iPhone

У березні 2017 року відбудеться презентація нових планшетних комп'ютерів Apple, а також обіцяють представити нову модель iPhone.

Зокрема, анонсують новий iPhone 7 в яскраво-червоному кольорі і модель iPhone SE з 128 Гб вбудованої пам'яті, пише Вuro247.ua.

Джерела стверджують, що оновлені варіанти телефонів вже надійшли у виробництво.

Ще однією новинкою стане 4-дюймовий iPhone SE з 128 Гб вбудованої пам'яті. Як відомо, зараз Apple випускає моделі з об'ємом пам'яті 16 і 64 Гб.

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