Apple відмовиться від рожевого iPhone, – блогер

Корпорація Apple планує відмовитися від випуску iPhone у кольорі "рожеве золото".

Про це заявив аналітик KGI Securities Мін-Чі Го, передає The Verge.

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Як зазначає експерт, Apple випустить у вересні цього року відразу три смартфони: iPhone 7s, 7s Plus і iPhone 8.

Пристрій буде доступний лише в чорному, срібному і золотом кольорах. Водночас раніше в мережі з'явилися фото трьох версій iPhone 8 в скляному корпусі, серед яких був гаджет мідного кольору.

Планується, що iPhone 8 представлять на щорічній презентації Apple восени 2017 року.

За інформацією інсайдерів, пристрій отримає безрамковий дисплей, у верхній частині якого буде проріз під розмовний динамік, датчики і камеру. Експерти прогнозують, що новий iPhone позбудеться кнопки Home зі сканером відбитків пальців.