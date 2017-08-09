Apple відмовиться від рожевого iPhone, – блогер

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Корпорація Apple планує відмовитися від випуску iPhone у кольорі "рожеве золото".
Про це заявив аналітик KGI Securities Мін-Чі Го, передає The Verge.
Читайте також: Відкликана велика партія чохлів для iPhone, які викликають хімічний опік
Як зазначає експерт, Apple випустить у вересні цього року відразу три смартфони: iPhone 7s, 7s Plus і iPhone 8.
Пристрій буде доступний лише в чорному, срібному і золотом кольорах. Водночас раніше в мережі з'явилися фото трьох версій iPhone 8 в скляному корпусі, серед яких був гаджет мідного кольору.
Планується, що iPhone 8 представлять на щорічній презентації Apple восени 2017 року.
За інформацією інсайдерів, пристрій отримає безрамковий дисплей, у верхній частині якого буде проріз під розмовний динамік, датчики і камеру. Експерти прогнозують, що новий iPhone позбудеться кнопки Home зі сканером відбитків пальців.