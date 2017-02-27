Артеменко не припиняє дивувати: хоче, щоб українці мали по два паспорти

Позафракційний народний депутат Андрій Артеменко вніс у Верховну Раду законопроект про подвійне громадянство.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроект №6139 був зареєстрований у понеділок. Текст документа поки відсутній.

Я запропонував зареєструвати законопроект про подвійне громадянство. Весь цивілізований світ, багато країн світу мають подвійне громадянство. У людей має бути можливість мати один, два, три, та хоч десять паспортів, залежно від юридичних умов, які в них є,

– сказав Артеменко під час прес-конференції у понеділок.

За його словами, на сьогодні понад 100 народних депутатів мають не лише паспорти громадянина України, пише "Інтерфакс-Україна".

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Раніше у ЗМІ з’явилась інформація, що сам Артеменко має не лише український паспорт, а й паспорт громадянина Канади.

Згідно з Конституцією в Україні існує єдине громадянство.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.



20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.