Артеменко прокоментував свої візити до Москви

Народний депутат України Андрій Артеменко підтвердив, що літав до Москви, проте стверджує, що не узгоджував свій "мирний план" із російськими політиками.

По це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє "Українська правда".

Дійсно, я був у Москві, всі мої поїздки були погоджені з СБУ, але більше сказати я нічого не можу,

– заявив він.

Артеменко зазначив, що не погоджував своїх позицій щодо "мирного плану" з Сергієм Льовочкіним, Юрієм Бойком чи Владиславом Сурковим.

З паном Сурковим я ніколи не зустрічався. Пан Бойко, пан Льовочкін не мають до мирного плану відношення,

– сказав нардеп.

Він зауважив, що нардеп Олег Ляшко знав про його "мирну" ініціативу, яка, за словами Артеменка, вписується в стратегію Радикальної партії.

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"Ляшко мав навіть їздити зі мною по всіх заходах у США. На жаль, після того, що відбулося, наша фракція не пройшла випробування", – додав Артеменко.