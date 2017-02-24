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Артеменко розповів, про що питали на допиті

15:09, сьогодні 142 Читать новость на русском
Артменко сходив на допит
Артменко сходив на допит / 24 Канал

Народний депутат Андрій Артеменко повідомив подробиці допиту у прокуратурі.

Про це він сам розповів журналістам на виході прокуратури АР Криму у Києві.

Нардеп запевнив, що його допитували лише в якості свідка.

Я пояснив, де та за яких обставин я зустрічався у Нью-Йорку, про що йшла мова і які ініціативи я обговорював,
– сказав Артеменко.

Він наголосив, що погодився співпрацювати зі слідством і в понеділок його запросили на черговий допит.

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Нардеп підтвердив, що справді зустрічався у Нью-Йорку "з тими людьми, про яких йшлося у статті The New York Times".

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.

20 лютого його виключили зі складу фракції Радикальної партії Олега Ляшка, за списком якої він пройшов у Раду.

Теги: Політика Україна Андрій Артеменко Анексія Криму ГПУ
Джерело: 24 Канал
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