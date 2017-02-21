Артеменко зробив ще одну неоднозначну заяву – про переговори з бойовиками Донбасу

Якщо Україна, Росія і США як посередник до кінця року узгодять у парламентах всі пункти так званого "плану Артеменка", то в 2018 році можна буде ставити крапку у війні, розв'язаній Кремлем.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" заявив нардеп Андрій Артеменко, коментуючи свою скандальну ініціативу щодо врегулювання ситуації в Україні.

Якщо до кінця 2017 року ми озвучимо, підпишемо, узаконимо ці угоди в парламентах наших країн, то я думаю, що на цьому в 2018 році можна буде поставити крапку. Можна скільки завгодно кричати: "зрада" і "ганьба", можна перейменовувати пам'ятники і вулиці, але економіці від цього краще не стає,

– вважає нардеп.

За його словами, головні переговори повинні відбутися між Росією і Україною, але також до них повинні бути допущені представники "ДНР" та "ЛНР".

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Я не уявляю, як їх (представників псевдореспублік) сьогодні відірвати від історії. Це громадяни України, які мають українські паспорти. Це громадяни, які з тих чи інших обставин поза правовим полем. І наші дії (блокада, будівництво парканів), і бездіяльності, які сьогодні відбуваються, не підштовхнуть їх до того, щоб проголосувати за повернення в Україну. Ця робота вимагає зусиль і доброї волі,

– заявив Артеменко.

Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.



У зв’язку з цим фракція Радикальної партії Олега Ляшка прийняла рішення про виключення зі свого складу Андрія Артеменка.