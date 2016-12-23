Ассоциации органов местного самоуправления: разграничение полномочий важно для успешных реформ

В интервью нашему изданию "Ведомости-Украина", президент Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления Сергей Чернов рассказал о работе децентрализации и о том, как правильно должны быть распределены функции между центром и громадами.

"Сегодня принято ряд законодательных актов, направленных на децентрализацию. Самое главное, что есть концептуальный подход и эта концепция утверждена правительством 1 апреля 2014 года и после этого начался процесс, – это как раз принятие законодательных и нормативных актов и, самое главное – их реализация. В Харьковской области сегодня также проходят процессы укрепления громад, новых форм сотрудничества между органами местного самоуправления, в соответствии с принятыми законами по добровольному и территориальному мнению громад. Принятие решений об изменениях на местах территориальной громады начали получать больше средств, другие возможности и это первый шаг к самодостаточности местного самоуправления. Хотя это нужно закрепить, не останавливаться, продолжать нарабатывать нормативно-правовую базу с тем, чтобы продолжалась процесс регуляции во всех сферах жизнедеятельности, менять отношение людей, повышать ответственность на местах депутатского корпуса и других руководителей, работников исполнительных органов местного самоуправления, привлекать к этой работе общественность, общественные организации с тем, чтобы решения, которые принимает, особенно на уровне сел и городов – были понятны для людей, которые там проживают и на стадии принятия решений необходимо всех привлекать, и на стадии реализации, чтобы была совместная ответственность для реализации принятых решений власти и общественности", – рассказал Чернов.

По его словам, в конечном результате тогда изменится мнение к власти, и это будет серьезный шаг в борьбе с коррупционной составляющей.

"Потому что все решения будут подконтрольные у общественности, а так и должно быть, в том числе, и решения, связанные с поднятием бюджета и наполнением бюджета, и реализацию бюджета. И тогда мы сможем шаг за шагом, готовя новые кадры, меняя ситуацию на местах улучшать оказание административных услуг. Максимальное количество полномочий должно быть на должном уровне. Чем выше уровень оваций, тем меньше должно быть полномочий. И сегодня нужно создать самодостаточные громады, которые могли бы оказывать качественные услуги для людей там, где они проживают и, чтобы эти услуги были максимально приближены к местному пониманию людей", – аргументировал президент ассоциации.

По мнению Сергея Чернова о том, как правильно распределить функции между центром и громадами, он заявил, что есть возможность реализовывать такие полномочия.

"Во-первых, полномочия на сегодняшний день прописаны в Конституции Украины и в соответствующих законах, в том числе и законе о местном самоуправлении и, конечно же, сегодня многие полномочия переданы на центральный уровень власти, что абсолютно до последнего года не оправдало себя и говорит о том, что мы усомнились с глобальными выводами, с выбором финансового кризиса. Как раз увидели, что на местах власти намного быстрее реагируют на трагически сложные ситуации, наиболее гибче и могут быстрее принимать адекватные меры по защите территориальной громады, если у нее есть возможность реализовывать такие полномочия. Поэтому, конечно же, со временем нужно будет вернуться к конституционной реформе, внести изменения в Конституцию с тем, чтобы ратифицировать акты местного самоуправления. Еще в 1997 году в Украине была реализована нашим законодательством, что эти самоуправления, мы взяли на себя обязательства их полностью выполнять и там речь идет о повсеместности мест местного самоуправления, в принципе, субсидиальности, развитии демократии и построении соответственно гражданского общества. Мы должны не нарушать, а развивать в правовом поле и самое главное, – информировать территориальные громады и граждан о проводимости таких реформ и о том, что через время эти реформы изменят качество жизни жителей", – сетует президент Всеукраинской ассоциации.

А на вопрос о том, должна ли измениться роль громад после децентрализации? Чернов ответил:

"Да, конечно. Мы сегодня должны одновременно небольшим раздробленным территориальным громадам, которые сегодня очень часто проживают, но небольшим количеством людей. У нас в Харьковской области проживают порядком 45-47% территориальных громад с населением под тысячу человек. Конечно, такая громада не может и не имеет соответствующей налоговой базы, с которой можно было бы собрать соответствующие налоги и финансировать полномочия, которыми наделена та или иная территориальная громада. Поэтому сегодня идет процесс укрупнения громад, когда объединяется 5-6 территориальных громад, так как у нас прошло объединение громады в Вовчанском районе, в Чкаловском – громады, в Чугуевском районе, в Харьковском районе, где объединяются по 5-6 сельских советов в одну громаду. Она формирует выборы в исполнительные органы, исполнительный аппарат и включается в актив вся территория, которая входит в объединенные громады. Нужно всех задействовать и тогда считаем люди, которые заинтересованы работать и с предпринимателями, и со всеми предприятиями, учреждениями, которые находятся на территории с тем, чтобы они и платили налоги, и регулировали взаимоотношения между властью и бизнесом и строить и планировать развитие своей территории, и планировать программы, инфраструктурные проекты, отраслевую программу и тогда будут видеть, что от их решения многое зависит. А так сегодня маленькие громады, которые имеют полномочия, но не имеют ресурса реализоваться, не могут существовать с полноценным самоуправлением. Тут даже нельзя слово «самоуправление» употребить, потому что все только зависит, в какой степени: либо на 70%, либо на 95%. Какое самоуправление тогда может быть, когда территориальная громада зависит от сиквенции, которую выделит государство на полномочия, которые должны реализовываться на местах. Мы на правильном пути. Решения абсолютно логичны. Но самое главное, нужно пройти этот этап очень быстро. У нас нет времени, как это было в Польше – 8-10 лет. У нас нужно проводить эти реформы в хорошем темпе за 2-3 года – провести реформы децентрализации власти, реформу местного самоуправления и территориальную организацию власти. Тогда мы сможем изменить страну к лучшему", – подытожил президент Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления Сергей Чернов.