Аваков заявив, що зекономив гроші на 101 машину для поліції

Корпорація Mitsubishi знизила вартість автомобілів для Національної поліції на 14%.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він додав, що це дозволить купити ще одну 101 машину.

Радий повідомити, що голова корпорації Mitsubishi Motors пан Осамі Месуко погодився взяти до уваги моє звернення щодо можливості оптимізації вартості автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV для української поліції у зв’язку з особливістю ситуації в країні, та висловив готовність надати знижку,

– написав Аваков.

Він зазначив, що поліція отримала від компанії листа про надання знижки в розмірі до 14%.

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