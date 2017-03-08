Аварія на шахті у Торецьку: з’явилися подробиці

Аварія на шахті "Центральна" трапилася через викид метану.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Він зазначив, що викид метану вдалося стабілізувати досить швидко.

Також Волинець зазначив, що шахтарю, який загинув було 39 років. У нього залишився 14-річний син.

Тіло гірника ще не видали на поверхню рятувальники. Вони роблять все можливе, щоб його дістати,

– додав глава профспілки.

Нагадаємо, 8 березня у Торецьку (колишній Дзержинськ), що на Донеччині, на шахті "Цетральна" сталася аварія.