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Авіакомпанія взялась втілювати у реальність ідею летючого електрокара

Інновації 17:17, сьогодні 20 Читать новость на русском

За реалізацію такої сміливої ідеї взялась авіакомпанія Airbus, спільно з італійськими майстрами дизайну Italdesign.

Pop.Up – концепт електрогібрида, який може пересуватися, як повітрям, так і наземними шляхами. Його унікальність полягає в особливій модульній конструкції. Капсула-салон для пасажирів встановлюється на колісну платформу, утворюючи компактне двомісне авто, ідеальне для міського циклу.

Будь-якої миті зверху до капсули прилаштовується летючий модуль у вигляді 8-роторного дрона. Він віднесе пасажира до вказаного місця призначення, наче гелікоптер.

Вибір конкретного модуля здійснюється за допомогою супутнього мобільного додатка: програма аналізує інформацію про запланований маршрут, визначаючи оптимальний спосіб пересування, і сама в потрібний момент, залежно від ситуації, "підганяє" колеса або гвинти.

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"Вільний" модуль тим часом не простоює, а прямує на базу для підзарядки, в очікуванні на черговий виклик.

Цікаво, що кожен модуль має свій окремий акумулятор. Заявлена дальність польоту – 100 кілометрів; запас ходу на землі – 130 кілометрів. Максимальна швидкість пересування в обох випадках – до 100 кілометрів на годину. Модульного гібрида Pop.Up уже бачив Женевський автосалон.

Джерело: 24 Канал
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