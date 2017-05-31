Австралійські поліцейські влаштували сюрприз п'яному чоловікові

Поліцейські з штату Тасманія, Австралія, привезли додому п'яного чоловіка після бурхливої вечірки і залишили йому на пам'ять кумедну спільну фотографію.

Про це розповів сам прес-секретар поліції у Facebook.

Сам "гуляка" був неймовірно здивований, побачивши таке фото в себе в телефоні зранку. Сам момент зйомки, схоже що він не пам'ятає.

Вони привезли мою п'яну дупу додому і зробили селфі. Це просто скажено!,

– поділився "король вечірок".

Старший сержант Крейг Фокс з Північного округу розповів, що поліція зазвичай не відвозить порушників громадського порядку додому, а лише доставляє їх в найближче безпечне місце.

"Люди повинні заздалегідь організувати собі дорогу додому, скористатися громадським транспортом або таксі, якщо вони мають намір провести грандіозну ніч", – додав правоохоронець.

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