Автівка склалася навпіл після шаленого ДТП у Києві

У Києві на вулиці Сім'ї Сосніних, що у Святошинському районі, молодий водій не впорався з керуванням і врізався у дерево.

Про це інформує Еспресо.TV. За інформацією ресурсу, у результаті аварії молодий чоловік отримав численні забої, відтак йому знадобилася допомога лікарів – хлопця госпіталізували. Щоправда, перед цим він зумів самотужки вибратися з машини. Додамо, що сама автівка склалася майже навпіл. На місці пригоди працювали як бригада медиків, так і бригада ДСНС. Читайте також: Позахшляховик збив насмерть молоденьку дівчину у Києві