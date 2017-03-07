Автівка склалася навпіл після шаленого ДТП у Києві

У Києві на вулиці Сім'ї Сосніних, що у Святошинському районі, молодий водій не впорався з керуванням і врізався у дерево.
Про це інформує Еспресо.TV.
За інформацією ресурсу, у результаті аварії молодий чоловік отримав численні забої, відтак йому знадобилася допомога лікарів – хлопця госпіталізували.
Щоправда, перед цим він зумів самотужки вибратися з машини.
Додамо, що сама автівка склалася майже навпіл.
На місці пригоди працювали як бригада медиків, так і бригада ДСНС.
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