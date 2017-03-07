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Автівка склалася навпіл після шаленого ДТП у Києві

05:37, сьогодні 787
Страшна ДТП у Києві
Страшна ДТП у Києві / Еспресо.TV

У Києві на вулиці Сім'ї Сосніних, що у Святошинському районі, молодий водій не впорався з керуванням і врізався у дерево.

Про це інформує Еспресо.TV.

Київ, ДТП

За інформацією ресурсу, у результаті аварії молодий чоловік отримав численні забої, відтак йому знадобилася допомога лікарів – хлопця госпіталізували.

Щоправда, перед цим він зумів самотужки вибратися з машини.

Додамо, що сама автівка склалася майже навпіл.

Київ, ДТП

На місці пригоди працювали як бригада медиків, так і бригада ДСНС.

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Теги: Україна ДСНС Аварії та ДТП Київ
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