Авто з номерами "ЛНР" заарештували в Білорусі

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У Могильові (Білорусь) автомобіль з номерами терористичної організації "Луганська Народна Республіка" заарештували і помістили на штрафмайданчик.
Про це повідомляє видання "Наша Нива".
"Міліція направила запити до компетентних органів України для перевірки реєстрації автомобіля", – йдеться в повідомлені.
Так відповіли на звернення в ДАІ Жовтневого району Могильова Володимира Шанцева. Житель Могильова звернувся до керівництва обласної міліції із запитом, яким чином машина з номерними знаками невизнаної території потрапила в Білорусь.
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А також, що роблять правоохоронні органи, щоб не допускати на територію Білорусі транспортних засобів, які загрожують безпеці громадян.
Раніше повідомлялось, що у білоруському місті Могильов помітили автомобіль з номерними знаками неіснуючої "ЛНР".