Автобус PolskiBus перекинувся у Польщі: у МЗС уточнили, чи є серед постраждалих українці

Вранці 12 серпня у Підкарпатському воєводстві Польщі перекинувся автобус найбільшого польського первізника PolskiBus.

На момент аварії в салоні двоповерхового автобуса перебувало понад 80 людей.

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За даними місцевих ЗМІ, до лікарень доставили 38 осіб, 7 з них перебувають у досить важкому стані.

В українському МЗС взялись з'ясовувати, чи нема серед постраждалих українців, оскільки напрямок Варшава – Жешув є досить популярним серед наших співвітчизників.

ДТП автобуса в Польщі. Консул з'ясовує, чи серед постраждалих немає українців. pic.twitter.com/rrdQ6La9Gl — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 12 серпня 2017 р.

"За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в ДТП у Польщі", – повідомили у консульській службі.

За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в дтп у Польщі. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 12 серпня 2017 р.

Нагадаємо, вранці 12 серпня поблизу міста Нова Демба у Підкарпатському воєводстві Польщі перекинувся автобус найбільшого польського перевізника PolskiBus. Він здійснював рейс із Варшави до Жешува.



За попередніми повідомленнями поліції, водій автобуса відволікся під час їзди і не впорався з керуванням.