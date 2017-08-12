Автобус PolskiBus перекинувся у Польщі: у МЗС уточнили, чи є серед постраждалих українці

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Вранці 12 серпня у Підкарпатському воєводстві Польщі перекинувся автобус найбільшого польського первізника PolskiBus.
На момент аварії в салоні двоповерхового автобуса перебувало понад 80 людей.
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За даними місцевих ЗМІ, до лікарень доставили 38 осіб, 7 з них перебувають у досить важкому стані.
В українському МЗС взялись з'ясовувати, чи нема серед постраждалих українців, оскільки напрямок Варшава – Жешув є досить популярним серед наших співвітчизників.
"За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих в ДТП у Польщі", – повідомили у консульській службі.
Нагадаємо, вранці 12 серпня поблизу міста Нова Демба у Підкарпатському воєводстві Польщі перекинувся автобус найбільшого польського перевізника PolskiBus. Він здійснював рейс із Варшави до Жешува.
За попередніми повідомленнями поліції, водій автобуса відволікся під час їзди і не впорався з керуванням.