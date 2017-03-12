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Автобус врізався в натовп людей на Гаїті: десятки людей загинули

19:07, сьогодні 319 Читать новость на русском
Фото з місця аварії
Фото з місця аварії / TRInternacional

На Гаїті автобус в'їхав у натовп вуличних музикантів, щонайменше 34 людей загинули на місці, ще 15 отримали поранення.

Моторошний інцидент трапився в місті Гонаїв на півночі країни, повідомляє Mirror.

Водій автобуса спочатку наїхав на двох пішоходів, один з яких загинув на місці. Потім намагався утекти з місця ДТП, проте на повній швидкості він наїхав на групу музикантів.

На місце аварії прийшло дуже багато людей. Розлючений натовп намагався спалити автобус з пасажирами всередині. Проте поліція намагається контролювати ситуацію.

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Постраждалих вже доправили до лікарні. Дехто з них – отримав дуже важкі поранення.

Теги: Аварії та ДТП Жертви
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