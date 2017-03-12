Автобус врізався в натовп людей на Гаїті: десятки людей загинули

На Гаїті автобус в'їхав у натовп вуличних музикантів, щонайменше 34 людей загинули на місці, ще 15 отримали поранення.
Моторошний інцидент трапився в місті Гонаїв на півночі країни, повідомляє Mirror.
Водій автобуса спочатку наїхав на двох пішоходів, один з яких загинув на місці. Потім намагався утекти з місця ДТП, проте на повній швидкості він наїхав на групу музикантів.
На місце аварії прийшло дуже багато людей. Розлючений натовп намагався спалити автобус з пасажирами всередині. Проте поліція намагається контролювати ситуацію.
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Постраждалих вже доправили до лікарні. Дехто з них – отримав дуже важкі поранення.