Автобус з туристами не "вписався" під міст у Римі. Є постраждалі: опубліковані фото

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У столиці Італії туристичний автобус не розрахував своїх гарабитів і на швидкості протаранив залізничний міст.
Автобусу з пасажирами буквально зірвало частину даху, пише LaRepubblica.
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Як повідомляє видання, під'їжджаючи до мосту, водій не помітив попереджувального знаку про те, що під мостом можуть проїхати транспортні засоби з висотою меншою 2,4 метра.
Автобус на швидкості врізався у міст
Туристичний автобус виявився одразу на 50 сантиметрів вищим.
Серед постраждалих є діти
На момент аварії в салоні перебували британські та французькі туристи, серед яких були й діти. 18 людей зазнали травм, троє з них – достатньо серйозних.
Троє пасажирів зазнали серйозних травм
Одна дитина отримала черепно-мозкову травму.
Водій автобуса не постраждав