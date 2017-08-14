08:46
14 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Криваві протести у США. Кавуновий фестиваль
Випуск новин
23:50, 13 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Автобус з туристами не "вписався" під міст у Римі. Є постраждалі: опубліковані фото

08:43, сьогодні 13
Туристичний автобус врізався у міст в Італії
Туристичний автобус врізався у міст в Італії / Фото із соцмереж

У столиці Італії туристичний автобус не розрахував своїх гарабитів і на швидкості протаранив залізничний міст.

Автобусу з пасажирами буквально зірвало частину даху, пише LaRepubblica.

Дивіться також: У Лондоні двоповерховий автобус протаранив магазин: з'явилися фото

Як повідомляє видання, під'їжджаючи до мосту, водій не помітив попереджувального знаку про те, що під мостом можуть проїхати транспортні засоби з висотою меншою 2,4 метра.

Автобус на швидкості врізався у міст

Автобус на швидкості врізався у міст

Туристичний автобус виявився одразу на 50 сантиметрів вищим.

Серед постраждалих є діти

Серед постраждалих є діти

На момент аварії в салоні перебували британські та французькі туристи, серед яких були й діти. 18 людей зазнали травм, троє з них – достатньо серйозних.

Троє пасажирів зазнали серйозних травм

Троє пасажирів зазнали серйозних травм

Одна дитина отримала черепно-мозкову травму.

Водій не постраждав

Водій автобуса не постраждав

Теги: Аварії та ДТП
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
сьогодні, 08:22 Украина и Крым: в поисках виновных, в ожидании деоккупации
Блог Медіа 3048
Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го?
сьогодні, 04:45 Существует ли угроза вторжения российских войск в центральную Украину в августе 2017-го?
Юрій Бутусов 2616
Роми Закарпаття: розвіюємо упередження до українських ромських поселень
13 серпня, 22:20 Роми Закарпаття: розвіюємо упередження до українських ромських поселень
Ukrainer 4342
Міністр реву та плачу, Німеччина проти Криму та провокація з Польщі: головне за тиждень
13 серпня, 21:05 Міністр реву та плачу, Німеччина проти Криму та провокація з Польщі: головне за тиждень
Наталія Косякова 2127
Найсмішніші меми тижня: Балчун і зйомки у кліпах Зіброва, Рева і ненажерливі українці
13 серпня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Балчун і зйомки у кліпах Зіброва, Рева і ненажерливі українці
2352
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Кремль продовжує готуватись до повномасштабної війни, – тривожна заява Турчинова
 20 квітня , 10:43
Бійці з передової скаржаться на нову проблему
 2 березня , 20:46
Кремль хоче позбутися "народних республік", – Портников
 22 липня , 12:22
Луцькі патрульні зупинили авто з людиною у багажнику
10 серпня , 12:06
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук