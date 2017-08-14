Автобус з туристами не "вписався" під міст у Римі. Є постраждалі: опубліковані фото

У столиці Італії туристичний автобус не розрахував своїх гарабитів і на швидкості протаранив залізничний міст.

Автобусу з пасажирами буквально зірвало частину даху, пише LaRepubblica.

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Як повідомляє видання, під'їжджаючи до мосту, водій не помітив попереджувального знаку про те, що під мостом можуть проїхати транспортні засоби з висотою меншою 2,4 метра.





Автобус на швидкості врізався у міст

Туристичний автобус виявився одразу на 50 сантиметрів вищим.





Серед постраждалих є діти

На момент аварії в салоні перебували британські та французькі туристи, серед яких були й діти. 18 людей зазнали травм, троє з них – достатньо серйозних.





Троє пасажирів зазнали серйозних травм

Одна дитина отримала черепно-мозкову травму.

Водій автобуса не постраждав