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Автопілот Tesla передбачив аварійне зіткнення за секунди до нього

05:24, сьогодні 0 Читать новость на русском
Tesla
Tesla

Tesla Autopilot 8.0 вдалося передбачити і уникнути аварійне зіткнення, коли автомобілі попереду нього рухалися зі швидкістю понад 110 км/год.

На відео з реєстратора, яке виклали у мережу, зафіксовано, як система попередження зіткнень подає сигнал, а потім автівка різко зупиняється.

Система подала сигнал про зіткнення за секунди до того, як автомобіль, який рухався попереду, почав гальмувати. Скоріш за все, автопілот Tesla аналізує не лише авто, яке рухається безпосередньо попереду Tesla, а й траєкторію авто за нею.

Ніхто з учасників інциденту не постраждав, незважаючи на те, що автівка, яка рухалась попереду Tesla, перекинулась кілька разів, приземлившись на дверцята.

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Теги: Tesla США
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