Автор легендарних "Козаків" відсвяткував 75-річчя

Його мультфільми дивився увесь Радянський Союз, а «Козаки» стали символом української мультиплікації. Художник-постановник Едуард Кирич відсвяткував 75-річчя.

На легендарних "Козаках" виросло не одне покоління українців. Запорожці Тур, Грай та Око стали символом вітчизняної анімації.

Цьогоріч улюбленим персонажам виповняється 50 років. А художнику, який їх намалював, Едуарду Киричу, вже 75. Колеги по цеху влаштували ювіляру святкування в символічному місці – Будинку кіно.

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Едуард Кирич пропагував українську культуру під тиском радянської цензури.

А вже за незалежності України художник намалював мультсеріал "Лис Микита". Там уже дозволив собі відкрито жартувати.

Також у 2016 році вийшло продовження легендарних "Козаків".