BABYLON'13 зняв документальний фільм про причетність російських військових до трагедії під Волновахою

13 січня 2015 року сталася одна з найвідоміших трагедій російсько-української війни. По блок-посту під Волновахою завдала удару реактивна система залпового вогню "Град". Одна з ракет вразила рейсовий автобус, який проїжджав блок-пост.

В результаті обстрілу загинуло 12 наших співвітчизників – мирних жителів Донбасу:

Марія Гринник, Дмитро Дуков, Анатолій Карпов, Наталя Козенко, Роман Коломоєць, Інна Корнілова, Анастасія Лагуткина, Тетяна Моргасюк, Олександр Моргасюк, Владислав Поляков, Лариса Старчак і Ольга Шудикіна. Наймолодшій жертві було всього 14 років...

Завдяки ефективній роботі українських спецслужб, документально встановлено, хто саме давав наказ вбивати людей на блок-посту.

Це полковник Збройних сил Російської федерації Анатолій Олександрович Синельников, 1964 року народження, громадянин РФ, колишній військовий комісар Пензенської області, який в січні 2015 року командував угрупуванням російських окупаційних військ під Маріуполем. Синельников дав наказ обстріляти блок-пост, обстріл був виконаний безпосередньо 1-м батальйоном 5-ї мотострілецької бригади "Оплот" 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі, під командуванням громадянина України Шпакова Юрія Миколайовича, 1979 року народження, з позицій в окупованому Докучаєвську.

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Головна військова прокуратура повністю завершила розслідування цієї трагедії, і суд виніс звинувачення проти Синельникова і Шпакова. Вони оголошені в розшук. Тепер від резонансу цієї історії буде залежати, коли ж все-таки міжнародна юстиція буде оголошувати в розшук російських військових злочинців.

Юрій Бутусов