Балчун оперативно відповів Луценкові на заклик йти у відставку

Гендиректор "Укрзалізниці" Войцех Балчун каже, що поки не визначився з питанням, чи пора йому йти у відставку.

Про це він заявив журналістам після спільного брифінгу з головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

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За словами Бачуна, він поки не визначився, чи пора йти у відставку, але каже, що за результатами своєї роботи "може спокійно дивитися в дзеркало".

Договір ще діє, і будь-яка зі сторін в будь-який момент може його припинити. Я можу спокійно дивитися в дзеркало, результати моєї роботи видно. Згідно з українським законодавством, поки я продовжую працювати, і це може припинитися тоді, коли буде прийнято відповідне рішення,

– відповів він на питання журналістів, чи не планує йти у відставку.

Балчун визнає, що цей момент рано чи пізно настане, бо "в роботі будь-якого менеджера настає момент, коли він приймає рішення про звільнення".

"Але чи настав він уже, я поки не можу сказати", – додав він.

До слова, під час спільного брифінгу з Балчуном у стінах ГПУ військовий прокурор Анатолій Матіос наполіг, щоб всі питання до гендиректора "Укрзілізниці" журналісти ставили за межами будівлі Генпрокуратури.

Раніше у п’ятницю у ЗМІ з’явилась інформація про те, що генеральний прокурор Юрій Луценко звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із вимогою звільнити гендиректора "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна.