Башар Асад прокоментував падіння російського Ту-154

Президент Сирії Башар Асад направив президенту РФ Володимиру Путіну телеграму, у якій висловив співчуття через катастрофу літака Ту-154, який впав у Чорне море.

Про це повідомляє SANA.

"З величезним сумом ми отримали звістку про катастрофу російського літака Ту-154, на борту якого перебували наші дорогі друзі, які хотіли розділити з нами і мешканцями Алеппо радість перемоги і свят", – зазначив Асад.

Президент Сирії також висловив співчуття сім'ям загиблих і зазначив, що країни є соратниками у боротьбі з тероризмом.

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Нагадаємо, вранці 25 грудня у Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.



На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці ЗС РФ, артисти ансамблю ім. Александрова і 9 представників російських ЗМІ.



В силових структурах Росії не розглядають версію теракту, як одну з основних версій катастрофи літака Ту-154 біля Сочі.