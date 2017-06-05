Батько з неповнолітнім сином загинули внаслідок аварії літака в США

Двоє людей загинуло в авіакатастрофі невеликого літака поблизу долини Санта-Роза.

Інцидент трапився в неділю, 4 червня, у горбистій місцевості неподалік міста Камарільйо, що у штаті Каліфорнія, повідомляє телеканал KTLA з посиланням на місцевих правоохоронців та пожежників.

Small aircraft crash on pvt property. Please avoid the area so rescuers/investigators can work. pic.twitter.com/TXdxECniQj — CHP Moorpark (@CHPMoorpark) 4 червня 2017 р.

Aircraft down vicinity of Marcella act and n Santa Rosa Valley, confirmed 2 DOA VCFD PIO enroute scene — VCFD PIO (@VCFD_PIO) 4 червня 2017 р.

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Зазначається, що 57-річний батько і його 15-річний син були мертві по прибуттю рятувальників на місце події. Інших жертв події на місці не було виявлено.

Однак що спричинило аварію, слідство поки з’ясовує.